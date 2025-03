Juventus, novità sul contratto di Igor Tudor: anche in caso di qualificazione in Champions League potrebbe...%

In caso di qualificazione alla prossima Champions League potrebbe succedere questo: i dettagli del contratto di Igor Tudor

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, ci sarebbero delle novità sul contratto di Igor Tudor come nuovo allenatore della Juventus. A seguire le sue parole

PAROLE – «Tudor ha un contratto fino a giungo con rinnovo in caso di Champions League. Bilaterale o unilaterale è la stessa cosa. La Juve si ritiene con le mani libere, ho una chiave di lettura: anche se dovesse andare in Champions e arrivare quarta potrebbero andare sempre in un’altra direzione con un nuovo allenatore sempre che Tudor non faccia un lavoro eccezionale»