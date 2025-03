Juventus, novità sull’esonero di Thiago Motta: ecco come è arrivata la comunicazione della società all’allenatore

I bianconeri hanno comunicato al tecnico italo-brasiliano l’allontanamento in via ufficiosa: ecco come è stato avvisato Thiago Motta

Thiago Motta non è più l’allenatore della Juventus. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà attraverso il proprio profilo X, la società bianconera avrebbe comunicato all’ormai ex allenatore il provvedimento in via ufficiosa.

Attraverso un colloquio telefonico, avvenuto nelle scorse ore, è stata comunicata la decisione al tecnico italo-brasiliano. Adesso si attende solo l’annuncio ufficiale sul sito da parte della società.