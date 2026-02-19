Connect with us

Juventus, Heineken è il nuovo Official Beer Partner: tutti i dettagli dell'accordo nel comunicato

2 ore ago

Juventus Heineken, adesso è ufficiale la nuova partnership: ecco tutti i dettagli dell’Official Beer Partner

La Juventus ha ufficializzato sul proprio sito una nuova partnership commerciale: Heineken diventa il nuovo Official Beer Partner del club bianconero

COMUNICATO – Juventus Football Club e Heineken® sono lieti di annunciare una nuova partnership pluriennale, pensata per arricchire l’esperienza dei tifosi e rafforzare il legame tra club e appassionati. A partire da oggi, Heineken® è Official Beer Partner dello storico Club italiano: una collaborazione che unisce due realtà iconiche, accomunate da una passione internazionale e valori condivisi, e che si inserisce nello storico legame di Heineken® con il mondo del calcio a livello globale.

Questa collaborazione nasce con l’obiettivo di elevare ulteriormente la fan experience all’Allianz Stadium, rendendo ogni momento del match‑day più coinvolgente, immersivo e memorabile. La partnership introduce un modello di interazione innovativo che, attraverso attivazioni dedicate, aree esperienziali e momenti di intrattenimento post‑partita, mira a rafforzare la connessione tra Juventus e i suoi tifosi, valorizzando la ritualità e la condivisione che caratterizzano l’esperienza allo stadio.

Heineken® sarà infatti presente all’interno dell’Allianz Stadium, e accompagnerà i tifosi bianconeri lungo l’intera esperienza del match-day, attraverso un programma di attivazioni dedicate pensate per renderla ancora più coinvolgente e memorabile. Dopo ogni partita giocata in casa, il Club Sivori, ambiente esclusivo dello stadio bianconero, farà da cornice all’Heineken® Extra Time Experience: un momento esclusivo firmato dal brand, concepito per riunire ospiti e tifosi in una celebrazione autentica e partecipata.

Dal 2011, anno in cui Juventus è stato il primo Club italiano a inaugurare uno stadio di proprietà, l’Allianz Stadium rappresenta un modello di eccellenza nell’esperienza live. Grazie a un percorso continuo di innovazione tecnologica e a un’offerta di intrattenimento in costante evoluzione, l’impianto registra oggi un tasso di riempimento superiore al 98% e ospita, nelle sue 7 aree hospitality, oltre 4.200 ospiti a ogni partita, confermandosi uno dei punti di riferimento assoluti nel panorama calcistico europeo.

Da sempre protagonista nel panorama sportivo internazionale, Heineken® ha costruito nel tempo un legame profondo con il mondo del calcio e con i suoi appassionati, dando vita a occasioni di esperienze condivise che ispirano e favoriscono l’incontro tra tifosi, permettendo ai fan di incontrare altri fan per vivere l’evento insieme, davanti a una Heineken®, celebrando la connessione, la cultura e l’inclusività del mondo del fandom.

La partnership con la Juventus segna l’inizio di un nuovo capitolo per il brand nel mondo del calcio: un percorso che rafforza il dialogo con una delle fanbase più riconosciute e appassionate al mondo, una comunità che vive il tifo come un rituale condiviso, capace di unire generazioni, culture e storie diverse.

