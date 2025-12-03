Juventus One, parla Greta Bodino: «Celebriamo i ragazzi e le loro storie: non storie di supereroi ma di vita vera» – VIDEO

Greta Bodino, Chief People, Culture and ESG Officer della Juve, è intervenuta oggi all’inaugurazione della mostra Portraits of Identity, Inclusion & Youth

(inviato alla Continassa) – In concomitanza con la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre, la Juventus ha inaugurato la mostra Portraits of Identity, Inclusion & Youth, iniziativa legata al progetto Juventus One. Nel corso dell’evento è intervenuta Greta Bodino, Chief People, Culture and ESG Officer del club bianconero, che ha condiviso la visione e i valori alla base del progetto.

PAROLE – «Spero di trasmettere entusiasmo, sono orgogliosa e felice della giornata. Oggi è la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Una giornata importante e grazie a tutte le persone di Juventus One. Oggi qui è una giornata di festeggiamenti di un progetto che ci rende orgogliosi.

Cosa ci ha lasciato raccontare le storie di questi ragazzi? Io ho i brividi ancora adesso. Una bellissima sensazione, un lavoro di tante persone. Celebriamo i ragazzi e le loro storie: non storie di supereroi ma di vita vera. Di persone a cui piace il calcio».

