Juventus, c’è la firma di Ottolini: il club ha scelto il nuovo ds, annuncio previsto a breve

Juventus, arriva la firma di Ottolini: scelto il nuovo direttore sportivo, ufficialità attesa nelle prossime ore

La Juventus ha sciolto ogni dubbio sul nuovo Direttore Sportivo, scegliendo Marco Ottolini per guidare l’area tecnica. L’ex dirigente del Genoa, che ha superato una concorrenza agguerrita sia italiana sia internazionale, ha già firmato il contratto. La nomina diventerà ufficiale dopo gli ultimi passaggi burocratici, consentendogli di entrare subito in azione in vista della delicatissima finestra di mercato di gennaio. La notizia è stata riportata da Fabrizio Romano.

Per Ottolini si tratta di un ritorno alla Continassa: aveva infatti già lavorato in bianconero dal 2018 al 2022. La scelta è stata condivisa da proprietà, head hunter e dall’amministratore delegato Damien Comolli, che ha individuato in lui il profilo ideale per un ruolo strategico. Al nuovo DS sarà affidata la gestione completa dello scouting e della selezione dei calciatori, con un’attenzione particolare non solo alle qualità tecniche, ma anche alla compatibilità caratteriale con l’ambiente Juventus. Considerato un vero e proprio “Ministro degli Esteri” del calcio grazie alla sua vasta rete di contatti internazionali, Ottolini incarna perfettamente il modello di dirigente moderno ricercato da Comolli. La sua tesi a Coverciano, dedicata alle relazioni globali nel mondo del pallone, conferma un approccio fondato sulla diplomazia sportiva e su una fitta rete di rapporti all’estero.

Il suo lavoro inizierà immediatamente sotto la supervisione di Comolli, in un momento particolarmente delicato. Luciano Spalletti ha già indicato le priorità per il mercato: un regista come esigenza principale, seguiti da un attaccante e un esterno. Ottolini dovrà muoversi tra i vincoli del Fair Play Finanziario e la necessità di rinforzare il centrocampo, dove restano attenzionati profili come Højbjerg e diversi giovani talenti internazionali.

