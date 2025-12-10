Juventus Pafos, Chiellini: «Abbiamo un solo risultato a disposizione ed è la vittoria. Sul futuro di Spalletti dico una cosa»

Juventus Pafos, Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermando sulla necessità della vittoria per mettere in discesa il cammino

A pochi minuti dalla sfida contro il Pafos, Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

RISCATTO – «C’è bisogno di un po’ più di carattere, anche qualcosa di più a livello emotivo. Oggi è una buona occasione, loro sono una squadra di tutto rispetto ma noi abbiamo una vittoria obbligata, sono punti di cui abbiamo bisogno per ripartire anche poi dopo la sconfitta di Napoli non solo per il risultato ma anche per la prestazione, c’è rammarico per come è arrivata la sconfitta».

SPALLETTI – «Luciano penso che sia entrato subito con la squadra, lui è qui per far bene e godersi questa avventura. Il contratto è fino a fine anno ma non c’è una scadenza, io penso a lungo termine. Sta entrando nella testa dei ragazzi e quando vedo che i ragazzi riescono nelle cose che chiede sono contento. È un momento di costruzione insieme e di far punti. È un allenatore di grande livello, poi a fine stagione sarei felicissimo di continuare insieme ma è lontano da quello che dobbiamo fare adesso». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENEWS24.COM