La Juventus vuole mantenere uno zoccolo duro composto da italiani: Paratici segue Chiesa, Barella e Tonali

Contro il Milan, per la terza volta in stagione, c’era un solo italiano in campo per la Juventus ed era il capitano Giorgio Chiellini. Il club bianconero, per alzare l’asticella, si è rivolto sempre più al mercato estero, ma intende mantenere uno zoccolo duro composto da italiani. Questo è dimostrato dagli investimenti fatti per Perin, Bonucci, De Sciglio, Spinazzola e Bernardeschi. Proprio l’arrivo di quest’ultimo ha permesso di ricucire i rapporti con la Fiorentina: una mossa che la prossima estate potrebbe dare alla Juventus l’opportunità di trattare Chiesa, il cui costo non è inferiore a 60 milioni. Per infoltire la rosa di nuovi e forti italiani, Paratici pensa anche al centrocampo: i nomi sono quelli di Barella, che costa 40 milioni, e Tonali, 25 milioni.