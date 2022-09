Juventus, Paredes si presenta: «I bianconeri il mio desiderio da sempre»

Il centrocampista della Juventus Paredes si è presentato in conferenza stampa

Leandro Paredes, neo centrocampista della Juventus, si è presentato in conferenza stampa.

PERCHE’ HA SCELTO LA JUVE – «Ho scelto la Juve perché è una squadra in cui ho sempre voluto venire. Tante volte ho avuto la possibilità di venire e quest’anno è stata la decisione corretta. Volevo giocare, tornare in Serie A e giocare in questa squadra e sono felice di essere qui».

COSA PUO’ DARE PAREDES IN PIU’ ALLA JUVE – «Cercherò di dare sempre il 100% di me, quello che chiede il mister e sapere di cosa ha bisogno la squadra in ogni momento ed essere pronto ad aiutare, far giocare la squadra, essere vicino ai centrali di difesa. Un po’ di tutto dai».

CONVINCERE DI MARIA A RIMANERE UN ALTRO ANNO – «Spero. Gli ho già detto due volte da quando sono arrivato che deve rimanere un altro anno con noi. Spero di farlo rimanere».

GIOCATORE VERTICALE – «È una cosa che mi ha chiesto il mister appena sono arrivato, di giocare in verticale e che ho sempre cercato di fare. So che posso darla alla squadra e spero di poterla fare».

