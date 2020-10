Juventus, Pirlo: «Contro la Dinamo Kiev per riscattare Crotone»

Andrea Pirlo vede un’occasione di riscatto nell’esordio in Champions League contro la Dinamo Kiev: le sue parole

Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni del tecnico della Juventus in vista dell’esordio in Champions League.

«Buone sensazioni, abbiamo voglia di giocare e riscattare il passo falso di Crotone. Giocare la Champions è sempre bellissimo, in più domani ci saranno anche i tifosi. Non c’è niente di facile, bisogna avere tempo di farlo. Solo con il lavoro e la voglia di migliorare si possono ottenere risultati, con la bacchetta magica non si può. I risultati ti possono far migliorare».