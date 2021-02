Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Crotone: le sue dichiarazioni

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Crotone.

LA GARA – «Eravamo partiti un po’ nervosi dopo le ultime due sconfitte. I gol ci hanno agevolato e abbiamo gestito bene. All’inizio abbiamo sbagliato tanti passaggi per frenesia. Dovevamo cercare Bentancur per portare la palla da una parte all’altra e lo abbiamo fatto bene».

PROSSIMI IMPEGNI – «Sabato abbiamo una partita difficile. Non avremo Danilo, dovremo studiare qualcosa per mettere in campo i migliori».

CLASSIFICA – «Quelle che stanno dietro l’Inter sono le antagoniste, noi siamo tra quelli. Cercheremo di lottare fino alla fine».