Juventus, Pirlo furioso per la festa a casa McKennie: il retroscena

Reazione furiosa di Andrea Pirlo nello spogliatoio dopo quanto accaduto con McKennie, Dybala e Arthur

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato questo retroscena dallo spogliatoio Juventus legato ad Andrea Pirlo dopo l’episodio che ha coinvolto McKennie, Arthur e Dybala nella villa dell’americano. Di seguito riportato il passaggio chiave del quotidiano torinese.

«Pirlo era il più arrabbiato di tutti, giovedì. Ed era comunque una bella lotta, perché non è che in sede fossero al settimo cielo. Pirlo però ha usato i toni più duri quando ha parlato con la squadra riunita nello spogliatoio della Continassa, unendo la stizza per lo sconsiderato comportamento di Dybala, McKennie e Arthur alla frustrazione per il momento della squadra».