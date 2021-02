Juventus, Pirlo: «Mi aspetto la solita Inter. Farò qualche cambio»

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, presenta la sfida contro l’Inter valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia: le sue dichiarazioni

Si avvicina la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Inter e Juventus: domani sera a San Siro i bianconeri proveranno a vendicare la sconfitta di campionato contro i nerazzurri. Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di Juventus TV.

ASPETTATIVE – «Voglio vedere una squadra consapevole della propria forza, giochiamo il primo ruond perchè si gioca su 180 minuti e quindi dovremo essere bravi a gestirla».

LA GARA CONTRO L’INTER – «Mi aspetto la solita gara che fa l’Inter che cerca di mettere in campo le proprie idee, lo conosciamo bene l’allenatore e quindi ci siamo preparati in questi giorni a quello che potrà accadere domani in campo. Una squadra molto brava a chiudersi e a ripartire, con giocatori molto veloci in campo, dobbiamo fare una partita attenta».

ROTAZIONI CONTRO L’INTER – «Qualcosa cambieremo, ci sarà il rientro di Gigi in porta, avremo l’unica defezione di Ramsey che ha avuto un risentimento ieri in allenamento, speriamo di recuperarlo sabato. Per il resto vedremo domani a San Siro».