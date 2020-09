Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha commentato il calendario della Serie A attraverso i canali ufficiali del club bianconero

IL COMMENTO – «Sappiamo dove iniziamo. Avevamo pronosticato con il mio staff di iniziare una genovese e abbiamo beccato la Sampdoria. Siamo contenti di giocare la prima partita in casa, speriamo davanti al nostro pubblico perché ne abbiamo bisogno noi e ne ha bisogno tutto il calcio in generale. E’ inutile stare ad analizzare partita per partita, bisogna incontrarle tutte, sappiamo che saranno tutte partite difficili per arrivare fino in fondo».