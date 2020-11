Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato al termine del match del Vigorito tra i bianconeri e il Benevento – VIDEO

ANALISI – «Avevamo gestito bene il primo tempo, eravamo andati in vantaggio. Potevamo chiuderla ma non riusciamo a capire bene i momenti della partita. Abbiamo voluto giocare veloce un angolo e poi loro da lì sono andati a segnare. Nel finale c’è stata poca lucidità per cercare di fare gol. Dobbiamo lavorare, continuare a crescere per capire bene in che stato siamo. Quando ci mancano giocatori di esperienza facciamo fatica».

RONALDO – «Già mercoledì in Champions aveva avuto qualche problemino ma aveva deciso di giocare ugualmente. È normale con così tante partite che qualcuno riposi, oggi è toccato a Ronaldo. Lui è un valore aggiunto, ma anche se non c’è dobbiamo fare la nostra partita. Era stanco, aveva bisogno di riposare così come dovranno riposare alcuni in difesa».

KULUSEVSKI – «È giovane, non può fare tutte le partite. Gioca in Nazionale, alla Juve: viene dal Parma, e il peso della palla è diverso. Impossibile farlo giocare sempre, anche lui è stanco. Sappiamo quello che ci può dare e puntiamo forte su di lui».