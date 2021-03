Juventus, Pirlo su Dybala: «Speriamo di riaverlo dopo la sosta»

Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa toccando anche l’argomento Paulo Dybala

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, durante la conferenza stampa pre-Cagliari ha parlato anche del recupero dall’infortunio di Paulo Dybala.

«Speriamo di averlo con la sosta. Se lavorerà in modo più intenso speriamo di averlo subito dopo. Non dobbiamo dimenticarci che ha fatto solo 7 partite dall’inizio su 50. È stata una grossa assenza perché è un campione. Avremo tempo per recuperarlo per gestire meglio il suo recupero. Ci sarà un po’ più di tempo».