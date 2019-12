Juventus, Pjanic: «Abbiamo grandi responsabilità, ci mettiamo la faccia»

View this post on Instagram

Abbiamo grandi responsabilità perchè indossiamo una maglia pesante. Abbiamo però il dovere di essere sempre all'altezza di quel simbolo che portiamo sul petto. Quando questo non accade è giusto metterci la faccia. Dobbiamo guardare a quegli obiettivi che non possiamo permetterci di mancare, Uniti #FinoAllaFine ⚪⚫