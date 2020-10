Juventus, Pjanic: «Sarri non aveva fiducia negli uomini»

Secondo Miralem Pjanic, l’ex tecnico della Juventus Maurizio Sarri aveva un problema con lo spogliatoio bianconero. Le sue parole

Miralem Pjanic ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui è tornato sulla scorsa stagione della Juventus concentrandosi sul rapporto fra il tecnico Maurizio Sarri e i giocatori.

FIDUCIA – «Sarri non aveva fiducia negli uomini e questo mi ha disturbato ogni giocatore in quello spogliatoio ha sempre dato il massimo per il club. Si può non andare d’accordo con uno/due ma mi dispiace che a volte sia stata sbagliata la valutazione delle persone. Questo però non ha mai condizionato il nostro rendimento, tutti i giocatori sono professionisti e vogliono vincere. Però se un allenatore mette in dubbio questo, allora è lì che non scatta quella scintilla di cui parla il presidente».