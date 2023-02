Juventus, Pogba in bianconero per affetto anche senza Champions

Paul Pogba potrà essere importante per la Juventus non appena risolverà i suoi fastidi muscolari e il suo futuro in bianconero potrebbe essere per affetto

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista resterebbe alla Juve anche senza Champions League o coppe Europee per dimostrare il suo amore verso i colori. Lo scenario potrebbe cambiare soltanto in caso di retrocessione in Serie B.