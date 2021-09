Juventus, possibili nuovi contatti per il rinnovo di Dybala: le ultime

Rinnovo Dybala: possibili ulteriori contatti con l’entourage dell’argentino nel weekend. Le novità sul fronte Juve

Tiene sempre banco in casa Juventus la situazione relativa al rinnovo di Paulo Dybala. Al momento non c’è ancora un accordo, ma la trattativa continua e il dialogo tra le parti resta aperto.

Come riportato da Sky Sport, possibili ulteriori contatti sono attesi nel weekend, anche se per ora non è dato sapere se ci sarà un incontro o se si continuerà a dialogare attraverso telefonate e messaggi. L’obiettivo è quello di limare la distanza economica, ma filtra sempre maggiore ottimismo.

