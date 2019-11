Juventus: pregi e difetti di Emre Can nel sistema di Sarri

Emre Can ha mostrato pregi e difetti in Lecce-Juventus. C’è qualche dubbio sulla sua efficacia con Sarri

Contro il Lecce, Emre Can ha esordito per la prima volta da titolare in stagione con la maglia della Juventus. Da un lato, in una squadra che mira a recuperare palla subito dopo averla persa, Emre Can ha mostrato le sue grandi qualità nella riaggressione, con contropressing di grande livello.

Tuttavia, contro un avversario che si è spesso schiacciatp, Emre Can ha dimostrato qualche difficoltà col pallone. Poca fluidità e interscambiabilità a destra, con un po’ di sofferenza nell’ultimo passaggio. Insomma, non è totalmente a proprio agio nel calcio di Sarri.