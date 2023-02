Juventus, pronto il ricorso al Coni: la situazione

La Juventus è pronta a presentare il ricorso al Collegio di garanzia del Coni per la penalizzazione di 15 punti

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus presenterà entro domani il ricorso al Collegio di garanzia del Coni per la sentenza di 15 punti in classifica arrivata per il caso plusvalenze.

I bianconeri puntano all’annullamento che riscriverebbe completamente la classifica della Serie A. La squadra di Allegri passirebbe infatti dall’attuale settimo posto al secondo, in piena zona Champions League.