Spensieratezza e personalità, Allegri si affida ai giovani per l’esame Psg

Mercoledì arriva il Psg all’Allianz Stadium e Allegri dovrà affidarsi ancora ai suoi giovai terribili per provare a contrastare le stelle francesi.

Miretti, Soulé, Fagioli e Kean, saranno loro le scelte del tecnico bianconero per giocarsi le ultime chance di andare in Europa League e chiudere al terzo posto il girone. Spensieratezza e personalità, queste le due doti fondamentali per cercare di fare una partita al di sopra delle righe. Nessuna paura dunque difronte a Messi, Mbappé e Neymar, la Juventus ha poco da perdere anche per questo può tirare fuori l’orgoglio di una squadra ferita.