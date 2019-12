Il centrocampista della Juventus Rabiot è seguito dal Lione: i bianconeri non vogliono cederlo in prestito

Il futuro di Adrien Rabiot è ancora incerto. Il centrocampista della Juventus si sta ritagliando il giusto spazio dopo un avvio di stagione complicato sotto la gestione tecnica di Maurizio Sarri.

L’ex Paris Saint-Germain potrebbe tornare in Ligue 1, al Lione. Tuttavia, la Juventus non vuole cedere Rabiot in prestito e al momento ha chiuso le porte alla trattativa con il club transalpino.