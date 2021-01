Hamza Rafia, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia contro il Genoa

«Domenica ero a Carrara a giocare in Serie C e adesso sono in prima squadra per aiutarli a vincere in Coppa Italia. Una dedica? Alla mia mamma di sicuro».