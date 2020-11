Juventus, Real in agguato per Dybala: Isco nell’affare

Voci di mercato dalla Spagna: Dybala nel mirino del Real Madrid. Possibile inserimento di Isco nell’affare con la Juventus

Il Real Madrid pensa a Paulo Dybala. Il campione argentino non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con la Juventus, in scadenza nel 2022.

Alcune big europee potrebbero quindi farsi avanti in caso di fumata nera per il prolungamento della ‘Joya’ e tra queste c’è anche il Real come riporta il portale Todofichajes.com. Il club campione di Spagna sarebbe disposto a sacrificare Isco, non più indispensabile nei piani di Zidane, pur di strappare Dybala alla Juve.