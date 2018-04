Sgarbi non ha dubbi: «Debacle Juventus colpa… di Di Maio!» – VIDEO

Noto critico d’arte e parlamentare di Forza Italia, Vittorio Sgarbi ha fornito il suo punto di vista sulla sconfitta in Champions League della Juventus contro il Real Madrid

Disfatta in Champions League per la Juventus, sconfitta 0-3 all’Allianz Stadium dal Real Madrid nell’andata dei quarti di finale. Eliminazione virtuale per la formazione di Massimiliano Allegri e adesso in casa bianconera è tempo di riflessioni. Un punto di vista abbastanza particolare, una coincidenza abbastanza improbabile, l’ha fornito Vittorio Sgarbi: il noto critico d’arte ha incolpato Luigi Di Maio, candidato premier del M5S.

Ecco le parole del neo deputato di Forza Italia nel video pubblicato sulla sua pagina Facebook: «Mi viene da fare un’osservazione: sarà un caso, ma Di Maio si candida premier e la Juventus perde la partita in Champions League. Ci sarà un collegamento? L’Italia ha un nuovo candidato premier e la Juventus perde contro il Real Madrid, bah… chissà».