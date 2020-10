Juventus, rinnovo di Dybala in stand-by: appuntamento al 2021

Il rinnovo di Paulo Dybala non è ancora definito: resta in stand-by dunque il suo prolungamento con la Juventus. Appuntamento al 2021

Paulo Dybala non rinnoverà prima della fine dell’anno il suo contratto con la Juventus. A riportarlo è Il Corriere dello Sport che afferma che l’agente dell’argentino, Jorge Antun, sia tornato in patria dopo il periodo in Italia.

Trattativa in stand-by dunque con il contratto che scade nel 2022. Ci si rivede nel 2021: l’obiettivo delle parti è allungare la scadenza fino al 2024, rivedendo l’ingaggio.