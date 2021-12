Juventus, rinnovo Dybala: i bianconeri non aspettano, fissata la deadline

La trattativa tra la Juventus e Dybala per il rinnovo si è improvvisamente arenata. I bianconeri hanno fissato una deadline

Paulo Dybala è pronto a tornare in campo. L’argentino, sui social, ha postato ieri delle foto in azione, confermando di essere ormai in piena via di guarigione. Con il ritorno sul terreno di gioco, inevitabilmente, tornano anche le voci sul rinnovo del giocatore.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve, al momento, vorrebbe ritrattare le cifre discusse in precedenza con il giocatore, a causa di una tenuta fisica fin qui poco ottimale. Non più, quindi, un quinquennale sulla base di otto milioni più due di bonus, quanto invece un triennale alle stesse cifre. La firma, però, tarda ancora ad arrivare. Il mese decisivo potrebbe essere febbraio mentre, andando oltre, appare complicato che il numero 10 possa apporre nero su bianco la sua permanenza a Torino.

