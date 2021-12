Juventus, rinnovo Dybala: l’agente è a Torino. La firma entro Natale

La Juventus e Dybala puntano il rinnovo di contratto. L’agente dell’argentino è in Italia e la firma può arrivare prima di Natale

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport Jorge Antun, procuratore di Paulo Dybala, è sbarcato a Torino e questo significa che il rinnovo del numero 10 argentino con la Juventus è vicinissimo ad essere firmato. Antun è tornato a Torino per chiudere e non per trattare: lui e la dirigenza bianco- nera (in particolare Federico Cherubini, responsabile del mercato) sono stati in costante con- tatto in questi mesi e hanno trovato l’accordo su tutto. L’infortunio non cambia i piani del club, che ha deciso da tempo di fare della Joya l’uomo simbolo della Signora. Dybala si legherà alla Juventus praticamente a vita, firmando un contratto (che dovrebbe partire già da gennaio) fino al 2026. Paulo è arrivato a Torino a 21 anni e alla scadenza del nuovo accordo ne avrà quasi 33.

ACCORDO E ANUNNCIO – L’accordo è stato trovato sulla base di 8 milioni di euro più 2 di bonus (attualmente Dybala guadagna 7,3 tutto compreso) e con una formula particolare che ha messo d’accordo entrambi: la parte variabile potrà diventare fissa se Paulo raggiungerà gli obiettivi stabiliti (di squadra ma soprattutto personali) per due anni di fila. Tutto dipenderà da lui: più gioca, più segna e più guadagna. Antun stavolta non dovrà fare la quarantena perché era già in Europa con le figlie e nella mattinata di oggi si è trasferito in Italia. Non vedrà subito la Juve, perché deve sbrigare ancora alcune questioni burocratiche, ma ormai è solo questione di giorni: la Juve vuole fare l’annuncio prima di Natale.

