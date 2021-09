Juventus, rinnovo Dybala: si può chiudere sabato. Le ultime

La Juventus si avvicina alla rinnovo di Paulo Dybala: l’ultima offerta dei bianconeri alla Joya

Scrive La Gazzetta dello Sport: ogni giorno pare essere quello giusto per l’incontro decisivo tra Jorge Antun e la Juventus ma la fumata bianca si fa attendere. Le parti che hanno intensificato i contatti sono però convinte che si chiuderà presto. Dall’offerta iniziale di 7+bonus la Juventus sembrerebbe disposta ad arrivare a 8+bonus. L’obiettivo della Juve è quello di non gravare troppo sul bilancio, quello di Dybala diventare il giocatore più pagato della Juve (De Ligt è a 8+4), anche non nell’immediato.

La distanza ora è minima. Il prossimo appuntamento è previsto sabato, anche perché la prossima settimana il procuratore di Dybala tornerà in Argentina. La sensazione è che si chiuderà intorno ai 10 (bonus compresi), con la possibilità di incrementare i guadagni nelle prossime stagione. Contratto fino al 2025, quando Paulo avrà 32 anni, anche se Antun avrebbe voluto un anno in più.

