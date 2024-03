Juventus, rinnovo in vista per Pinsoglio: la situazione

Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus, sta trattando con la società per rinnovare ulteriormente il proprio contratto

Carlo Pinsoglio è pronto a prolungare il proprio contratto con la Juventus. Secondo Tuttosport, è strato trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2026 dato che l’attuale scadenza è del 2025.

Sono due i motivi per cui il club bianconero ha scelto di proseguire con Pinsoglio: l’importanza del portiere nello spogliatoio e le liste Uefa, dato che non occuperebbe posto in quanto prodotto del vivaio.