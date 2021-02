Juventus, riscatto McKennie a prescindere dagli obiettivi per l’obbligo

Weston McKennie ha convinto la Juventus che ora vuole riscattarlo a qualunque costo

Weston McKennie è andato ben oltre le aspettative nel suo primo anno alla Juventus: il centrocampista statunitense, arrivato a fine agosto un po’ tra lo scetticismo, ha convinto tutti a suon di gol e prestazioni da incorniciare.

Per questo motivo la Juventus è disposta a tutto per riscattarlo: come riporta Tuttosport, saranno 18,5 i milioni da versare allo Schalke 04 in tre esercizi al raggiungimento di vari obiettivi. Il club bianconero andrebbe oltre, riscattandolo anche senza il raggiungimento di queste clausole.