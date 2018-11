Nonostante le voci sul possibile podio del Pallone d’Oro, Ronaldo non ha perso il sorriso e si fa ritrarre in posa con il cappellino di Super Mario

Non chiamatelo Ronaldo, ma Super Ronaldo! Il campione portoghese, nella foto postata da Pjanic su Instagram, si è mostrato con il noto cappellino che ricorda il videogioco, il cui protagonista è proprio Super Mario. Chi pensava di vedere un Cr7 rabbuiato per il probabile risultato del Pallone d’Oro, che lo vedrà fuori dal podio, si dovrà ricredere. Ronaldo non ha perso il buon umore ed è sempre più un uomo spogliatoio: ha particolarmente legato con i sudamericani come dimostra la foto che lo ritrae in compagnia di Dybala, Douglas Costa e Bentancur, oltre a Pjanic.