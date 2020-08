Juventus Sarri, dal no di Cristiano al gelo con Chiellini: La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica spazio all’ormai ex tecnico bianconero

Un compromesso mal riuscito, ma soprattutto un amore mai sbocciato. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al rapporto tra Maurizio Sarri e la Juventus.

Dal no di Cristiano Ronaldo – si legge -, al gelo con Giorgio Chiellini: un amore mai nato tra la società e l’ex tecnico del Chelsea. Tredici mesi davvero duri per l’allenatore che non è riuscito a convincere nessuno.