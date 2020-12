Juventus, senti Cassano: «De Ligt è tra i primi difensori al mondo»

Antonio Cassano parla di Matthijs De Ligt: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante di Milan e Inter sul difensore della Juventus

«Quando è arrivato in Italia De Ligt sono stato tra i primi a massacrarlo, ne combinava una a partita. Ora invece devo ricredermi, se guardo le grandi squadre in giro per l’Europa non c’è un difensore più forte di De Ligt. Forse Sergio Ramos e Varane, ma De Ligt è tra i top 3 al mondo».