Juventus: Serafini, il dilettante che segnò a Buffon in rovesciata come Ronaldo- VIDEO

Era il 2006/2007, l’anno della Juventus in B: un certo Matteo Serafini ne fece 3 a Buffon e uno più bello dell’altro

Ci sono giorni indimenticabili nella vita di uno sportivo. Ne sa qualcosa Matteo Serafini, ex attaccante del Brescia, che nella stagione 2006/2007, quella della Juventus in Serie B, si tolse il gusto di fare una tripletta ad un certo Gigi Buffon con la maglia delle Rondinelle. E che tripletta, per giunta: il primo con un gol da 40 metri, il secondo in rovesciata (diremmo oggi alla Cristiano Ronaldo), il terzo con un tiro di controbalzo dai 25 metri, un bolide imparabile pure per il portiere campione del mondo.

A distanza di 12 anni da quel pomeriggio magico, Mattia Serafini è stato intervistato da Libero, ma da professionista umile quale è sempre stato si schermisce dinanzi al paragone tra la sua rovesciata e quella di CR7: «Uno ci prova, ma non sono mica salito in alto come lui». Serafini, a quasi 40 anni (classe ’78 proprio come Buffon) continua a giocare in Serie D, con il Ciserano: «Per me il campo è un’esigenza: è lì che trovo me stesso, inseguendo la salvezza», dice. Ma se qualcuno pensa che quello della tripletta a Buffon sia il giorno più bello della vita di Serafini, si sbaglia di grosso: «Un Savona-Pro Patria. La sera prima del match partii dal ritiro, nella nebbia, per assistere alla nascita di mio figlio a Brescia. Al mattino tornai indietro, segnai due gol e vincemmo». Altro che rovesciata stile Ronaldo…