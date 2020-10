Juventus, sfogo di Dybala con Paratici per il mancato utilizzo: il retroscena

Dybala non ha gradito il mancato utilizzo con il Crotone e si è sfogato con il dirigente bianconero. La ricostruzione.

Paulo Dybala si è sfogato con il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici per il suo mancato utilizzo nella trasferta di Crotone. A riportare l’episodio è stato Tuttosport.

Inoltre, sempre nella serata di ieri, l’attaccante argentino aveva messo un like ad un post della giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle in cui il tecnico bianconero Andrea Pirlo veniva criticato proprio per il mancato utilizzo di Dybala.