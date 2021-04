Juventus, sfuma un obiettivo: ha rinnovato con il Manchester United

Calciomercato Juventus, sfuma Mata: il fantasista spagnolo del Manchester United rinnova per un’altra stagione. La situazione

Mata, accostato anche alla Juventus in ottica calciomercato, continuerà a vestire la maglia del Manchester United.

Come riporta il Mundo Deportivo, il club inglese a sorpresa avrebbe deciso di rinnovare per un’altra stagione il contratto del fantasista spagnolo in scadenza a giugno 2021, utilizzando l’opzione presente nel suo contratto. Solskjaer vuole Mata ancora in squadra perché è molto apprezzato dai compagni.