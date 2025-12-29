Juventus, la sfuriata di Spalletti all’intervallo: «Svegliatevi!». A Pisa tremano i muri dello spogliatoio

Intervallo infuocato a Pisa: Spalletti striglia la Juventus, «Svegliatevi!». Emerge il retroscena, tutti i dettagli

La vittoria della Juventus all’Arena Garibaldi contro il Pisa porta la firma di Luciano Spalletti, capace di imprimere una scossa emotiva e tattica durante l’intervallo. Come riportato da diversi quotidiani, il tecnico ha messo da parte i consueti toni pacati per un intervento durissimo, necessario per risvegliare una squadra apparsa in grande difficoltà nel primo tempo.

L’urlo nello spogliatoio

Secondo La Stampa, Spalletti avrebbe letteralmente “fatto tremare i muri” dello spogliatoio con un richiamo diretto e senza filtri: «Svegliatevi, non può essere questo il livello! Siete la Juve, fatelo vedere». Repubblica aggiunge che il tecnico ha insistito sul concetto di “livello”, diventato ormai un mantra della sua gestione, sottolineando come la squadra stesse rendendo al di sotto delle proprie possibilità. I giocatori, raccontano, sarebbero rimasti in silenzio ad ascoltare.

La svolta tattica

Alla scossa emotiva è seguita quella tecnica. Spalletti ha corretto un assetto iniziale troppo fragile, inserendo Zhegrova e David al posto di Locatelli e Openda, restituendo imprevedibilità e peso offensivo. Fondamentale anche l’inversione sulle fasce: McKennie è tornato a destra, risultando subito incisivo, mentre Cambiaso è stato spostato per ristabilire gli equilibri delle ultime settimane.

Nonostante un pizzico di fortuna — con il Pisa fermato dalla traversa di Moreo e dal palo di Tramoni — la Juventus ha ribaltato l’inerzia nella ripresa, ritrovando ritmo, identità e punti pesanti. Il successo consolida una media di 2,13 punti a partita e conferma il rapporto “paterno” ma esigente tra Spalletti e il gruppo, con Yildiz spronato per tutta la gara a prendersi maggiori responsabilità.

