Juventus, si spinge per Jorginho: blitz a Londra per il regista. Il piano

Calciomercato Juventus: i bianconeri starebbero spingendo per Jorginho, con Cherubini che avrebbe svolto un blitz a Londra per parlare col Chelsea

La Juventus non si ferma ai parametri zero per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. I bianconeri puntano ancora Jorginho e studiano per l’estate il piano per convincere il Chelsea.

La Gazzetta dello Sport racconta di un recente blitz a Londra per il regista dei Blues, con Cherubini che ha incontrato la dirigenza del Chelsea: l’obiettivo della Juventus è quello di assicurarsi Jorginho insieme a Pogba.

