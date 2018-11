Nella partita dello Stadium tra Juventus e Spal, Cristiano Ronaldo dedica il gol del vantaggio ad una persona misteriosa – VIDEO

Nella partita tra Juventus e Spal in programma allo Stadium alle ore 18, Cristiano Ronaldo porta in vantaggio i bianconeri al 29′ del primo tempo grazie ad un gran gol provenuto dagli sviluppi di un calcio di punizione. Il pallone, terminato in area sui piedi di Ronaldo, viene calciato in porta dove centra l’incrocio dei pali di destra.

Al termine dell’azione, Ronaldo si dirige verso la tribuna dove dedica il gol ad un personaggio misterioso inquadrato dalle telecamere di Sky Sport. Chi sarà mai?