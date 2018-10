Dall’Inghilterra: Juve, il nuovo Pogba può essere la stellina Phil Foden

Secondo la stampa inglese la Juve sarebbe sulle tracce del giovanissimo centrocampista del Manchester City Phil Foden: il suo acquisto ricalcherebbe quello di Paul Pogba

Una Juventus sempre più giovane e sempre più internazionale con Fabio Paratici al comando: il direttore sportivo bianconero, che di fatto ha rilevato la mansioni di Beppe Marotta, avrebbe messo un nuovo talento nel mirino. Secondo il Mirror tutti gli indizi porterebbero al momento sul 18enne inglese Phil Foden, prodotto del vivaio del Manchester City, club con cui ha già fatto qualche incursione in prima squadra. Del centrocampista di Stockport, uno degli elementi di maggior pregio delle nazionali giovanili dell’Inghilterra, i bianconeri si sarebbero letteralmente innamorato nelle ultime settimane.

Per la Juve il colpo Foden, giocatore già candidato di recente come Golden Boy dell’anno, potrebbe essere conveniente oltre che sotto l’aspetto puramente tecnico, anche dal punto di vista economico: il ragazzo, al momento sprovvisto di contratto professionistico, verrebbe a costare ai bianconeri appena 175mila sterline (circa 200mila euro), l’equivalente dei costi di formazione da versare come indennizzo al City. Un’operazione praticamente identica a quella già messa in atto qualche anno fa, sempre a Manchester, ma su sponda United, per strappare alla concorrenza un giovane Paul Pogba. Sappiamo tutti poi come è andata.