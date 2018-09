Golden Boy 2018: come funziona, la data, i candidati e l’albo d’oro

Golden Boy 2018: come funziona il premio. Data, candidati e albo d’oro del riconoscimento dedicato ai talenti del calcio mondiale

Tanta attesa. Come capita con il Pallone d’Oro, anche il Golden Boy 2018 scalda l’interesse degli addetti ai lavori. Da quindici anni viene assegnato il premio come miglior Under 21 d’Europa, denominato Golden Boy, il riconoscimento del giovane d’elite voluto da Tuttosport. I candidati, oggi sessanta, diventeranno venti il prossimo 1° novembre 2018. Sono votabili, su Tuttosport.com, solo i giocatori, di qualsiasi nazionalità, nati a partire dal 1° gennaio 1998 e tesserati per un club europeo della massima categoria. Insomma, il meglio del calcio internazionale, i talenti più raffinati sul panorama calcistico mondiale.

In una parola: i palloni d’oro di domani. La giuria dei votanti sarà composta da 30 giornalisti specializzati in calcio estero delle più prestigiose testate d’Europa. Il Golden Boy 2018 verrà assegnato a novembre, quando i candidati al titolo di miglior giovane d’Europa saranno scesi a venti: una cerchia di primissimo livelli, per un riconoscimento molto prestigioso, che in passato ha premiato giocatori Messi, Mbappè, Isco e Pogba. Non proprio gli ultimi arrivati, ma gente che col tempo è riuscita a vincere tutto o quasi. In lizza ci sono Barrow, Cutrone, Karamoh, Kluivert, Kean, Lafont e Pellegri, tutti giocatori che hanno preso parte o stanno prendendo parte alla nostra Serie A.

Golden Boy 2018: i candidati

Carles Castillo ALEÑÁ, BARCELLONA, Mataró (Spa), 5 gennaio 1998, spagnolo, centrocampista

Trent John ALEXANDER-ARNOLD, LIVERPOOL, West Derby (Liverpool, Ing), 7 ottobre 1998, inglese, difensore

Kelvin Adou AMIAN, TOLOSA, Tolosa (Fra), 8 febbraio 1998, franco-ivoriano, difensore

Houssem AOUAR, OLYMPIQUE LIONE, Lione (Fra), 30 giugno 1998, franco-algerino, centrocampista

Musa BARROW, ATALANTA, Banjul (Gam), 14 novembre 1998, gambiano, attaccante

Sander Gard Bolin BERGE, RACING GENK, Bærum (Nor), 18 febbraio 1998, norvegese, centrocampista

Justin BIJLOW, FEYENOORD, Rotterdam (Ola), 22 gennaio 1998, olandese, portiere

Abdelkader BRAHIM DIAZ, MANCHESTER CITY, Málaga (Spa), 3 agosto 1999, ispano-marocchino, centrocampista

Josip BREKALO, WOLFSBURG, Zagabria (Cro), 23 giugno 1998, croato, attaccante

Patrick CUTRONE, MILAN, Como (Ita), 2 gennaio 1998, italiano, attaccante

Daniel Carvajal DANI OLMO, DINAMO ZAGABRIA, Terrassa (Spa), 7 maggio 1998, spagnolo, attaccante

Thomas DAVIES, EVERTON, Liverpool (Ing), 30 giugno 1998, inglese, centrocampista

Matthijs DE LIGT, AJAX, Leiderdorp (Ola), 12 agosto 1999, olandese, difensore

Moussa DIABY, PARIS SAINT-GERMAIN, Parigi (Fra), 7 luglio 1999, franco-ivoriano, attaccante

José Teixeira DIOGO DALOT, MANCHESTER UNITED, Braga (Por), 18 marzo 1999, portoghese, centrocampista

Moussa DJENEPO, STANDARD LIEGI, Bamako (Mli), 15 giugno 1998, maliano, centrocampista

Ritsu DOAN, GRONINGEN, Amagasaki (Gia), 16 giugno 1998, giapponese, attaccante

Gabriel ÉDER MILITÃO, PORTO, Sertãozinho (SP, Bra), 18 gennaio 1998, brasiliano, difensore

Odsonne ÉDOUARD, CELTIC GLASGOW, Kourou (Guyana, Fra), 16 gennaio 1998, franco-guyanese, attaccante

Ferreira da Silva EVANDER, MIDTJYLLAND, Rio de Janeiro (Bra), 9 giugno 1998, brasiliano, attaccante

Philip Walter FODEN, MANCHESTER CITY, Stockport (Ing), 28 maggio 2000, inglese, centrocampista

Juan Marcos FOYTH, TOTTENHAM HOTSPUR, La Plata (Arg), 12 gennaio 1998, ispano-argentino, difensore

Carvalho GEDSON FERNANDES, BENFICA, San Tomé (Stp), 9 gennaio 1999, portoghese-santomense, centrocampista

Nicolás Iván GONZALEZ, STOCCARDA, Belén de Escobar (Arg), 6 aprile 1998, argentino, attaccante

Achraf Mouh HAKIMI, BORUSSIA DORTMUND, Madrid (Spa), 4 novembre 1998, ispano-marocchino, difensore

Amadou HAIDARA, RED BULL SALISBURGO, Bamako (Mli), 31 gennaio 1998, maliano, centrocampista

Kai HAVERTZ, BAYER LEVERKUSEN, Aquisgrana (Ger), 11 giugno 1999, tedesco, centrocampista

Nanitamo Jonathan IKONÉ, LOSC LILLA, Bondy (Fra), 2 maggio 1998, franco-congolese, centrocampista

João Pedro Neves Filipe JOTA, BENFICA, Lisbona (Por), 30 marzo 1999, portoghese, attaccante

Eduardo Borges JOVANE CABRAL, SPORTING LISBONA, Assomada (Cpv), 14 giugno 1998, capoverdiano, attaccante

Dejan JOVELJIC, STELLA ROSSA, Bijeljina (Bos), 7 agosto 1999, serbo-bosniaco, attaccante

Boubacar KAMARA, OLYMPIQUE MARSIGLIA, Marsiglia (Fra), 23 novembre 1999, franco-mauritano, difensore

Yann KARAMOH, BORDEAUX, Abidjan (Civ), 8 luglio 1998, franco-ivoriano, attaccante

Moise Bioty KEAN, JUVENTUS, Vercelli (Ita), 28 febbraio 2000, italo-ivoriano, attaccante

Abdoulaye Jules KEITA, DIGIONE, Conakry (Gui), 20 luglio 1998, guineano, attaccante

Justin KLUIVERT, ROMA, Zaandam (Ola), 5 maggio 1999, olandese-surinamese, attaccante

Teun KOOPMEINERS, AZ ALKMAAR, Castricum (Ola), 28 febbraio 1998, olandese, centrocampista

Alban LAFONT, FIORENTINA, Ouagadougou (Buf), 23 gennaio 1999, franco-burkinabé, portiere

Leonardo Rodrigues Lima LEO JABÁ, PAOK SALONICCO, Rio de Janeiro (Bra), 2 agosto 1998, brasiliano, attaccante

Mikhail Pavlovich LYSOV, LOKOMOTIV MOSCA, Vladimir (Rus), 29 gennaio 1998, russo, difensore

Jean-Victor MAKENGO, OGC NIZZA, Étampes (Fra), 12 giugno 1998, franco-congolese, centrocampista

Manuel Alonso MANU GARCIA, TOLOSA, Oviedo (Spa), 2 gennaio 1998, spagnolo, centrocampista

Jaqueson Ferreira dos Santos MAURO JUNIOR, PSV EINDHOVEN, Palmital (SP, Bra), 6 maggio 1999, brasiliano, centrocampista

Kylian Sanmi Lottin MBAPPÉ, PARIS SAINT-GERMAIN, Bondy (Fra), 20 dicembre 1998, franco-camerunese, attaccante

Weston James Earl MCKENNIE, SCHALKE 04, Little Elm (TX, Usa), 28 agosto 1998, centrocampista, statunitense

Obite Evan N’DICKA, EINTRACHT FRANCOFORTE, Parigi (Fra), 20 agosto 1999, franco-camerunese, difensore

Pietro PELLEGRI, AS MONACO, Genova (Ita), 17 marzo 2001, italiano, attaccante

Ronaël Julien PIERRE-GABRIEL, AS MONACO, Parigi (Fra), 13 giugno 1998, franco-martinicano, difensore

Christian Mate PULISIC, BORUSSIA DORTMUND, Hershey (PA, Usa), 18 settembre 1998, statunitense-croato, centrocampista

Gonçalo Silva Nascimento RÚBEN VINAGRE, WOLVERHAMPTON, Charneca da Caparica (Por), 9 aprile 1999, portoghese, difensore

Marcelo Josemir Pintos SARACCHI, RB LIPSIA, Paysandú (Uru), 23 aprile 1998, italo-uruguaiano, difensore

Ismaila SARR, RENNES, Saint-Louis (Sen), 25 febbraio 1998, senegalese, attacante

Kouassi Ryan SESSEGNON, FULHAM, Roehampton (Ing), 18 maggio 2000, anglo-beninese, difensore

Antonio Vega TONI MOYA, ATLETICO MADRID, Mérida (Spa), 20 marzo 1998, spagnolo, centrocampista

Dayotchanculle Oswald UPAMECANO, RB LIPSIA, Évreux (Fra), 27 ottobre 1998, franco-guianeense, difensore

Federico Santiago Dipetta VALVERDE, REAL MADRID, Montevideo (Uru), 22 luglio 1998, uruguaiano, centrocampista

José Paixão de Oliveira VINICIUS JUNIOR, REAL MADRID, San Gonçalo (Bra), 12 luglio 2000, brasiliano, attaccante

Moussa WAGUÉ, BARCELLONA, Bignona (Senegal), 4 ottobre 1998, senegalese, difensore

Timothy Tarpeh WEAH, PARIS SAINT-GERMAIN, New York (Usa), 22 febbraio 2000, franco-americano, attaccante

Luca ZIDANE, REAL MADRID, Marsiglia (Fra), 13 maggio 1998, franco-spagnolo, portiere

Golden Boy 2018: l’albo d’oro