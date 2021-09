Juventus, Tardelli: «Non capisco questa crisi, fa una fatica bestiale»

L’ex bianconero Marco Tardelli ha parlato delle difficoltà che sta riscontrando la Juventus in questo inizio di stagione

Presente all’esposizione itinerante del Museo del calcio a Bologna, Marco Tardelli ha parlato della Juventus.

Le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: «Crisetta? Per me è una bella crisi, non si riesce a capire cos’è in questo momento la Juve, contro lo Spezia ha vinto, fatto una fatica bestiale ma non ha risolto i problemi. Allegri sta lavorando su una squadra che ha trovato, che non ha fatto lui: anzi, gli è stato tolto qualcosa come 30-40 gol. La vittoria a La Spezia è importante, potrebbe essere una spinta ma i problemi non si son allontanati. Cosa manca? Mancano uno o due uomini e centrocampo, uno in difesa, manca tanta personalità che portava Ronaldo anche coi suoi gol che nascondevano i problemi: non è che non ci fossero, li nascondeva».

