Juventus, Tether acquista altre quote: «Investimento che riflette il nostro impegno a lungo termine». L’annuncio

Tether acquista altre quote della Juve: «Questo investimento riflette il nostro impegno a lungo termine». L’annuncio ufficiale e le parole di Ardoino

Dopo aver acquisito nei mesi scorsi l’8,2% delle quote della Juventus, nella giornata di oggi l’azienda Tether ha annunciato un ulteriore investimento che porta il totale al 10,12% delle quote.

ARDOINO – «L’investimento riflette l’impegno a lungo termine di Tether sul futuro della Juventus e la fiducia nel valore intrinseco del club e del suo potenziale di crescita. E’ anche un segnale dell’inizio di quello che ci si aspetta possa essere una partnership con lo scopo di creare sinergie fra il mondo dello sport e la tecnologia. Siamo orgogliosi di essere diventati azionisti significativi della Juventus, un club con storia, brand e fanbase che non sono seconde a nessuno. Questo non è solo un investimento finanziario, ma anche un impegno all’innovazione e ad una collaborazione a lungo termine. Crediamo che la Juventus sia posizionata per primeggiare sia in campo che nell’abbracciare tecnologie che possano elevare il coinvolgimento dei tifosi. Siamo eccitati dalle opportunità che abbiamo davanti»