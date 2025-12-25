 Juventus, Thuram scherza sui regali di Natale: «A mio fratello una maglia della Juve con scritto Thuram 19» - VIDEO
Juventus, Thuram scherza sui regali di Natale: «A mio fratello una maglia della Juve con scritto Thuram 19» – VIDEO

Khephren Thuram, in un video diffuso da DAZN, ha svelato quali regali sceglierebbe per i compagni della Juventus e per suo fratello Marcus, oggi uno dei leader dell’Inter.

CHE REGALO FARESTI A DI GREGORIO – «Una cassa per la musica»

A CAMBIASO – «Un rasoio così si aggiusta la barba»

A KALULU – «Un biglietto per Dubai».

A MCKENNIE – «Un club di golf».

A YILDIZ – «Non lo so, quello che vuole, lui mi chiede e io offro»

A SUO FRATELLO MARCUS – «A mio fratello una bella maglia della Juve con scritto Thuram 19».

