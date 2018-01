Derby Juventus-Torino 2-0: pagelle e tabellino

Derby Juventus-Torino, quarti di finale Coppa Italia 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La Juventus si qualifica alle semifinali grazie ai gol di Dogulas Costa e Mario Mandzukic. Proteste granata per il raddoppio bianconero viziato da un fallo di Khedira su Acquah ma l’arbitro Doveri, dopo consulto del Var, ha convalidato il gol del croato. Ottimo approccio dei bianconeri che hanno dimostrato grande caparbietà e hanno messo in campo tutta la loro qualità con Pjanic-Dybala-Douglas Costa che hanno imbastito diverse azioni interessanti. Il Toro, troppo guardingo e attendista, non ha sfruttato l’unica grande occasione che gli è capitata, con Niang che ha colpito il palo esterno nel primo tempo. Bene Douglas Costa, il solito Chiellini e positiva la prova di Dybala che si è sacrificato tanto, forse più del solito. Nel Toro buona la prova di Milinkovic-Savic.

Juventus-Torino 2-0: tabellino

MARCATORI: 15′ pt Douglas Costa, 21′ st Mandzukic (J)

JUVENTUS (4-3-3) – Szczesny 6; Sturaro 5,5 (1’ st Lichtsteiner 6,5), Rugani 6, Chiellini 7, Asamoah 6; Marchisio 6 (15′ st Khedira 6), Pjanic 6, Matuidi 6,5; Douglas Costa 7, Mandzukic 7 (33′ st Higuain S.v.), Dybala 6. In panchina: Pinsoglio, Loria, Alex Sandro, Benatia, Barzagli, Bentancur, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri

TORINO (4-3-3) – Milinkovic-Savic 6,5; De Silvestri 6, Nkoulou 6, Burdisso 5,5, Molinaro 5; Acquah 5,5 (36′ st Boyè S.v.), Rincon 6, Baselli 5,5 (36′ st Obi S.v.); Falque 5, Niang 5,5 (36′ st De Luca S.v.), Berenguer 5. In panchina: Sirigu, Ichazo, Bonifazi, Moretti, Fiordaliso, Valdifiori, Gustafson, Sadiq, Millico. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

ARBITRO: Daniele Doveri della sezione di Roma

NOTE: AMMONITI: Burdisso (T); Rugani (J) ESPULSI: Mihajlovic (T) allontanato per proteste

JUVENTUS – IL MIGLIORE

DOUGLAS COSTA 7 – Grande gara del brasiliano, specie nel primo tempo. Fa ammattire la difesa granata con la sua velocità. Ottima prova del giocatore che sblocca la gara con un gran mancino dall’interno dell’area e regala grandi giocate da brasiliano ‘vero’.

JUVENTUS – IL PEGGIORE

STURARO 5,5 – Spreca la buona chance che gli concede Allegri. Il giocatore, schierato da terzino destro, arranca su Berenguer nei minuti iniziali e sbaglia, insieme a Rugani, sull’occasione del palo di Niang.

TORINO – IL MIGLIORE

MILINKOVIC-SAVIC 6,5 – Fa quel che può. Risponde presente sulle conclusioni di Dybala e Pjanic nel primo tempo. Non può nulla sui gol bianconeri.

TORINO – IL PEGGIORE

MOLINARO 5 – La Juventus sfonda spesso e volentieri dalle sue parti. Dybala, Douglas Costa e Lichtsteiner fanno il bello e cattivo tempo e lui va in grossa difficoltà contro la sua ex squadra.

Juventus-Torino: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO – Ripresa fotocopia: Juve a fare la partita e Toro rinchiuso nella propria metà campo. Il gol del 2-0 di Mandzukic (grandi proteste granata per un fallo di Khedira su Acquah) ha chiuso definitivamente i giochi.

45’+4 – Triplice fischio finale di Doveri: Juve-Toro 2-0. Bianconeri in semifinale. Affronteranno l’Atalanta.

45′ – Saranno 4 i minuti di recupero.

45′ – Ammonito Rugani per un fallo su De Luca.

39′ – Higuain sfiora subito il gol con un bel destro dall’interno dell’area ma Milinkovic-Savic fa buona guardia.

36′ – Triplo cambio nel Toro: dentro De Luca, Boyé e Obi per Niang, Acquah e Baselli.

33′ – Terzo e ultimo cambio nel Toro: dentro Higuain, fuori Mandzukic.

29′ – Conclusione di Dybala dall’interno dell’area, palla a lato.

25′ – Ammonito Burdisso per un fallo su Dybala.

21′ – Raddoppio della Juventus: Mandzukic sfrutta un rimpallo e scavalca Milinkovic-Savic con un delizioso pallonetto. Il Toro protesta per un presunto dallo a inizio azione di Khedira. Doveri, dopo il consulto del Var, conferma la sua decisione. Allontanato Mihajlovic per vibranti proteste.

19′ – Colpo di testa di Rugani in area granata ma Doveri ferma tutto per fuorigioco.

15′ – Secondo cambio nelle fila della Juventus: out Marchisio, dentro Khedira.

14′ – Bellissima azione della Juventus iniziata con un grande controllo di Mandzukic, rifinita da Dybala per Matuidi ma il tiro del francese a botta sicura è stato deviato in angolo da De Silvestri. Nulla di fatto dalla bandierina.

7′ – Occasione per la Juventus: cross dalla destra di Douglas Costa, N’Koulou non ci arriva e Mandzukic liscia a pochi passi dal portiere.

3′ – Bella azione della Juve: Douglas Costa serve Lichtsteiner che si sovrappone alla perfezione e crossa al centro per Mandzukic, colpo di testa del croato deviato in angolo da Burdisso. Nulla di fatto dal corner.

1′ – Fischio di Doveri: è iniziato il secondo tempo di Juventus-Torino. Si riparte con una novità: dentro Lichtsteiner per l’infortunato Sturaro.

SINTESI PRIMO TEMPO – Buon primo tempo della Juventus che è scesa in campo aggredendo il Toro e con il giusto approccio. Bianconeri trascinati da un ottimo Douglas Costa che ha messo a ferro e fuoco la difesa granata. Oltre al gol, il brasiliano ha creato numerose situazioni pericolose. Toro arroccato in difesa, pericoloso solo in un’occasione con Niang che ha colpito il palo sfruttando un rinvio di Milinkovic-Savic e una dormita difensiva dei bianconeri.

45′ – Duplice fischio finale di Doveri: Juve-Torino 1-0. Decide Douglas Costa.

44′ – Chiellini allarga tutto per Dybala che punta Molinaro e si accentra: la Joya calcia con il mancino a giro e sfiora il gol ma il tiro è deviato in angolo. Dal corner seguente Rugani e Matuidi sfiorano il pallone ma non riescono nel colpo vincente.

43′ – Asamoah perde un pallone sanguinoso in mezzo al campo, Baselli avanza verso la porta ma la sua conclusione è smorzata e diviene facile preda per Szczesny.

38′ – Il Toro si difende con ordine, la Juve in questa fase della partita fatica a sfondare.

31′ – Douglas Costa scarta Milinkovic-Savic e deposita in porta ma Doveri annulla tutto per posizione di fuorigioco del brasiliano.

28′ – Numero di Douglas Costa che se ne va sulla destra e mette al centro un bellissimo pallone per Dybala il quale calcia di prima intenzione trovando la pronta risposta di Milinkovic-Savic.

22′ – Slalom gigante di Chiellini che apre a destra per Sturaro ma l’ex Genoa sbaglia tutto mandando fuori il pallone con un cross sballato.

18′ – Conclusione da fuori di Rincon, Szczesny blocca senza patemi.

17′ – Succede di tutto nel giuro di pochi secondi: Dybala spreca una buona occasione calciando alto; sulla ripartenza il Toro colpisce il palo con un bel diagonale di Niang.

15′ – Juventus in vantaggio: Dybala vince un rimpallo al limite dell’area di rigore, il pallone arriva a Douglas Costa che di sinistro manda il pallone all’incrocio.

14′ – Splendido pallone in profondità di Douglas Costa per Mandzukic ma Milinkovic-Savic, in uscita bassa, anticipa ottimamente il croato.

13′ – Calcio di punizione di Pjanic dalla sinistra, colpo di testa in avvitamento di Chiellini, ma il portiere del Toro blocca in presa.

11′ – Il Torino si affaccia dalle parti dell’area bianconera ma la conclusione mancina di Berenguer è imprecisa e non crea problemi a Szczesny.

7′ – Azione di sfondamento di Douglas Costa che porta alla conclusione Pjanic ma il tiro è centrale e il portiere del Toro blocca agilmente.

5′ – Cross mancino di Mario Mandzukic, Milinkovic-Savic fa buona guardia.

1′ – Fischio d’inizio di Doveri: è iniziata la sfida dell’Allianz Stadium.

Le squadre stanno entrando in campo. A breve il fischio d’inizio di Juventus-Torino.

Juventus-Torino: formazioni ufficiali

Primo match del 2018 per Juventus e Torino ed è subito derby! Le due torinesi si affrontano questa sera all’Allianz Stadium nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2017/2018, ad eliminazione diretta: chi vince affronterà in semifinale l’Atalanta che ieri ha battuto al San Paolo il Napoli di Maurizio Sarri (l’altra semifinale è tra Milan e Lazio). Tante le assenze per i due tecnici: ad Allegri mancheranno Buffon, Howedes, De Sciglio e Cuadrado; Mihajlovic deve fare a meno di Ansaldi, Barreca, Belotti, Edera, Ljajic e Lyanco.

JUVENTUS (4-3-3) – Szczesny; Sturaro, Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Dybala. In panchina: Pinsoglio, Loria, Alex Sandro, Benatia, Barzagli, Lichtsteiner, Khedira, Bentancur, Bernardeschi, Higuain. Allenatore: Massimiliano Allegri

TORINO (4-3-3) – Milinkovic-Savic; De Silvestri, Nkoulou, Burdisso, Molinaro; Acquah, Rincon, Baselli; Falque, Niang, Berenguer. In panchina: Sirigu, Ichazo, Bonifazi, Moretti, Fiordaliso, Valdifiori, Gustafson, Obi, Boyé, De Luca, Sadiq, Millico. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Juventus-Torino: probabili formazioni e pre-partita

Derby della Mole all’Allianz Stadium. Allegri senza Buffon, De Sciglio, Howedes e Cuadrado ma con un Pjanic in più: il bosniaco dovrebbe partire dal 1′ minuto insieme a Marchisio e a Matuidi. In avanti ballottaggio Mandzukic–Higuain con il Pipita in vantaggio. C’è Dybala. Nel Torino out Ansaldi, Barreca, Belotti, Edera, Ljajic e Lyanco. Mihajlovic sempre con il 4-3-3 con Iago, Niang e Berenguer in attacco. In difesa spazio a N’Koulou e Burdisso.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic. In panchina: Pinsoglio, Loria, Benatia, Chiellini, Alex Sandro Sturaro, Khedira, Bentancur, Bernardeschi, Mandzukic, Pjaca. Allenatore: Massimiliano Allegri

TORINO (4-3-3): Milinkovic-Savic; De Silvestri, N’Koulou, Burdisso, Molinaro; Baselli, Valdifiori, Rincon; Iago Falque, Niang, Berenguer. In panchina: Sirigu, Ichazo, Bonifazi, Moretti, Fiordaliso, Acquah, Valdifiori, Gustafson, Boyé, De Luca, Sadiq, Millico. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri prima della gara: «La TIM Cup è un obiettivo come il campionato e la Champions League. Domani dobbiamo vincere. Ci sarà qualche cambiamento ma non sottovalutiamo la partita, che è un Derby. Non ci saranno Buffon, Cuadrado e De Sciglio, ma sono tutti sulla via del rientro. Dybala sarà della partita, o come centravanti o in coppia con uno tra Mandzukic o Higuain. Marchisio può giocare dall’inizio. Valuterò chi sarà a centrocampo con lui. Una cosa è certa: non possiamo permetterci di sbagliare, domani e nelle prossime gare, quindi non dovremo giocare come a Verona. Domani bisogna passare il turno e poi fare tre punti contro il Cagliari. Ringrazio Buffon per le sue belle parole, mi ritengo fortunato, ho allenato finora grandi campioni e grandi uomini. Abbiamo tanti italiani in rosa, poi per decidere chi gioca si valuta il momento. L’importante è che con tutti, italiani e stranieri, siamo coscienti dei nostri obiettivi: ora gli obiettivi sono qualificazione domani e tre punti sabato. Il VAR sta migliorando, ci sono state difficoltà all’inizio, ma è uno strumento nuovo. Si arriverà all’equilibrio giusto per valutare bene gli episodi. La rosa della Juventus, pur avendo cambiato molto in questi anni, è sempre di grande livello. Merito della società. I calendari per noi non sono un problema: giochiamo quando dobbiamo giocare. Al Bentegodi faceva freddo, ma il campo era perfetto, complimenti alle due società di Verona. Se giochiamo tanto è perché siamo dentro a tutte le competizioni, quindi non ci lamentiamo. E’ stato chiaro il Direttore Marotta, esce Pjaca perché deve giocare con continuità, per rientrare il prossimo anno nelle migliori condizioni. Ho detto alla società che a livello di rosa sto bene così. Siamo competitivi come qualità. L’importante è non abbassare la tensione».

Mihajlovic ha parlato così prima del derby: «La Juve è più forte, lo sappiamo, ma è una partita secca e in questo tipo di sfide possiamo fare bene contro chiunque. Vogliamo fare una partita da Toro. Ci metteremo la nostra voglia, il nostro carattere Chi giocherà sarà all’altezza. Rispetto alla partita di sabato scorso contro il Genoa abbiamo in più Baselli, che in campionato era squalificato. Degli altri indisponibili non recupera nessuno, pertanto in difesa e in attacco le mie scelte sono obbligate. Sono comunque sicuro che chi giocherà sarà all’altezza della situazione. E’ una partita secca e in queste situazioni il Toro ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque. Niang ha fatto bene contro il Genoa, ha mostrato l’atteggiamento giusto, ha disputato un’ottima partita e ha fatto tutto bene, gli è mancato solo il gol. La nostra sfortuna fino ad ora è stata quella di non aver avuto mai a dispozione tutti e tre i nostri attaccanti. Come ho detto sabato, quando potremo contare sul pieno apporto di Ljajic, Belotti e Niang il nostro rendimento migliorerà. Pareggiare anche nel derby? Sarebbe bello perché se andassimo ai rigori contro la Juve sarei sicuro di vincere, con Milinkovic-Savic in porta».

Juventus-Torino: i precedenti del match

Sono 17 i precedenti in Coppa Italia tra Juventus e Torino. Il bilancio sorride ai bianconeri con 8 vittorie, 5 pareggi e solo 4 sconfitte. La Juve ha trovato la rete negli ultimi quattro match di Coppa Italia contro il Torino dopo essere rimasta a secco nei precedenti quattro confronti nella competizione. Sono invece 10 le sfide in Coppa con la Juventus padrone di casa: sei successi bianconeri, tre pareggi e una vittoria granata. La Juventus ha segnato in otto di queste 10 sfide, realizzando almeno due reti in tutte le ultime tre. L’ultimo derby della Mole in Coppa Italia risale al 2015/2016: allo Stadium la Juve si impose con un rotondo 4-0 con doppietta di Zaza e reti di Dybala e Pogba.

Juventus-Torino: l’arbitro del match

Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma a dirigere il derby della Mole tra Juventus e Torino in programma questa sera all’Allianz Stadium. Il fischietto di Volterra sarà assistito da Tonolini e Tegoni. Il quarto uomo sarà Calvarese. L’addetto al Var sarà Mariani mentre Di Fiore sarà il suo assistente. L’arbitro ha diretto il derby della Mole di 2 anni fa, quello finito con il successo per 4-0 per i bianconeri (i granata si lamentarono per una mancata espulsione di Zaza, poi autore di una doppietta, reo di alcuni interventi al limite su Glik e Ichazo, poi fu espulso Molinaro). Sarà l’undicesimo incontro tra il Toro e Doveri:le uniche due vittorie infatti risalgono alla serie B nella stagione 2010-11, mentre successivamente sono arrivate 5 sconfitte e 3 pareggi, l’ultimo dei quali l’anno scorso in campionato in casa contro il Crotone. Il fischietto romano d’adozione arbitrerà la Juventus per l’undicesima volta in carriera. In nessuno dei precedenti dieci incontri la Juventus ha mai perso: 7 vittorie (l’ultima il 2-6 in casa dell’Udinese in questa stagione con l’espulsione contestata di Mandzukic) e due pareggi.

Juventus-Torino Streaming: dove vederla in tv

