 Juventus Torino, Ventura: « 2015? Me lo ricordano. Il calcio di oggi mi annoia»
Juventus Torino, Ventura parla del derby della Mole: « 2015? Me lo ricordano costantemente i tifosi. Il calcio di oggi mi annoia. Alcune regole demenziali»

Juventus Torino, Ventura tra derby della Mole e calcio moderno. Le parole dell’ex tecnico granata sul Corriere dello Sport

Giampiero Ventura, l’ultimo allenatore del Torino a vincere un derby, ha ripercorso il successo del 2015, quando i granata, sotto la sua guida, si imposero per 2-1 sulla Juventus. Intervistato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’ex tecnico granata ha parlato della partita, rivelando come i tifosi lo ricordino costantemente per quel trionfo, ma anche della frustrazione di una gestione arbitrale che, secondo lui, avrebbe potuto essere migliore.

SUL DERBY VINTO NEL 2015«Me lo ricordano costantemente i tifosi e io ripeto loro che con il Var ne avremmo vinti molti di più. Subimmo un sacco di angherie, a detta di tutti. Senza scendere in particolari, rigori non dati, espulsioni non comminate, gol buoni non assegnati. Ti posso assicurare che sarebbero stati più di uno».

SUL CALCIO DI OGGI«Mi annoia. Non emoziona più. Ho allenato quando c’erano Ronaldinho, Zidane e Kakà, quando il dribbling, il tunnel, la giocata di qualità erano all’ordine del giorno. Oggi è un calcio quasi comico. Salti di testa con le braccia dietro la schiena, se cadi per terra e il pallone colpisce un braccio ti fischiano contro il rigore una volta sì e l’altra pure. Dopo uno scontro ordinario uno si accascia e un semplice tocco viene trasformato in un taglio di scimitarra. Il calcio è uno sport di contatto, ma a qualcuno non sta più bene…»

SUI CAMBIAMENTI NEL CALCIO E IL VAR«Col Var Maradona avrebbe segnato quattro gol a partita, mentre molti difensori di allora oggi giocherebbero al massimo quattro gare a stagione. Alcune regole sono demenziali. Io guardo il PSG, il Barcellona, inseguo ancora l’emozione».

