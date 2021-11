Juventus, Trezeguet consiglia Alvarez: «Vai in Europa già a gennaio»

L’ex bomber bianconero Trezeguet ha dato un consiglio a Julian Alvarez, attaccante del River Plate che piace anche alla Juventus

David Trezeguet ha parlato a Super Mitre Sports del futuro di Julian Alvarez, attaccante classe 2000 del River Plate che sta facendo girare la testa a diversi club europei, compresa la Juventus.

Queste le dichiarazioni dell’ex bomber francese sul giocatore argentino: «Chiedono 20 milioni? La Juventus non si lascia spaventare da una cifra simile, per Julian sarebbe la cosa migliore andare in Europa già a metà stagione».

