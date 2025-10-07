Juventus, Tudor e i dirigenti non si scoraggiano: David intoccabile davanti. Il canadese ha deluso ma rappresenta un asset per il club

Nonostante due prestazioni da dimenticare contro Villarreal e Milan, macchiate da errori sotto porta che hanno sorpreso e deluso i tifosi, le gerarchie nell’attacco della Juventus restano blindate. Jonathan David non si tocca. Il centravanti canadese gode della piena e incondizionata fiducia di Igor Tudor, che ha pubblicamente difeso il suo giocatore, annunciandone di fatto la riconferma al centro del tridente bianconero. La logica del tecnico croato è chiara: prima viene David, poi tutti gli altri.

La scelta di Tudor non si basa sul recente rendimento, ma su una visione più profonda del ruolo dell’attaccante. «Ha sbagliato, è vero, ma a me i suoi movimenti sono piaciuti: David ha l’abilità di farsi trovare dove deve stare un attaccante in area di rigore», ha dichiarato l’allenatore nel post-partita di domenica, erigendo uno scudo protettivo attorno al suo numero nove. Questa filosofia è supportata anche dalla dirigenza della Continassa, consapevole del notevole investimento economico fatto sull’ex Lille. Deprezzare un asset così importante dopo poche partite negative non è un’opzione percorribile. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.

Chi paga il prezzo di questa stima incrollabile è soprattutto Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è costretto a inseguire, relegato a un ruolo di rincalzo mentre il suo futuro contrattuale (in scadenza) rimane un’incognita. La sua speranza è quella di sfruttare al massimo ogni occasione per dimostrare di meritare più spazio. Insieme a lui, anche Loïs Openda attende certezze tattiche per esprimere il suo potenziale. Per questo, Tudor sta valutando un cambio di modulo che possa favorire la convivenza tra due punte.

Tuttavia, il tecnico ha capito che questa non è la fase per esperimenti o per alimentare una “giostra” di attaccanti che rischierebbe solo di generare ulteriore confusione. La priorità ora è la stabilità. E allora, si va avanti così: Jonathan David resta il titolare indiscusso, il perno dell’attacco juventino. Per le alternative, almeno per il momento, ci sarà da attendere.